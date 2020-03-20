Карантинные меры: в Харькове курсируют автомобили спасателей с громкоговорителем

По всей Украине улицами городов будут курсировать специальные автомобили с громкоговорителями, которые будут информировать людей о необходимости соблюдать карантин. Харьковские спасатели подчеркивают - планируют охватить всю область, чтобы о профилактике опасной инфекции знали в наиболее отдаленных районах.

Під час перебування на вулиці одягайте захисні маски. Зберігайте дистанцію не менше, ніж два метри.

Анатолий Торяник, зам. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Обов'язково ми плануємо об'їзжати в Харкові. Особливо акцентувати увагу на спальних районах, де більше скупченість населення. Для того, щоб більше людей почули наше звернення до людей.

Не выходить на улицу без необходимости, не посещать места скопления людей, заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу. Об общих мерах безопасности из громкоговорителя рассказывать будут не только в городах, но и в поселках.

Виталий, харьковчанин:

В-принципе, нужно, но я вижу, что никто ничего не боится пока. И, желательно, чтобы погромче говорил.

Михаил, харьковчанин:

Ну, я думаю, это необходимость, которая рождена сегодняшним днем. И это то, чего ждут люди от нашей власти. Правильные решения. Город больше просвещен, область требует большего внимания к ним.

Пока чрезвычайники планируют, что спецавтомобили в разных уголках Харьковщины будут курсировать до 3 апреля. Дальше - все будет зависеть от решений правительства по карантину.