"Карантином семью не накормишь": в Харькове рестораторы вышли на митинг против ограничений работы

В 10 утра харьковчане собираются на площади Свободы, а затем отправляются к зданию Харьковской областной администрации. Сюда пришло около полутысячи человек. Это официанты, бармены, владельцы пекарен, кафе, ресторанов и пабов.

В руках люди держат плакаты с надписями "Ресторан - безопасное место", "Карантином семьи не накормишь" и другими. Поставили стол с нарисованными тарелками. Скандируют: «Дайте работать». К зданию ОГА пришли, потому что не согласны с решениями власти по карантина в работе заведений общественного питания.

Анна, сотрудница ресторана:

Мы готовы соблюдать дистанцию, мы готовы соблюдать все карантинные нормы, но мы хотим работать. Почему эта индустрия страдает? Мы тоже люди, кушаем, пьем, хотим жить, существовать. Мы против того, что уничтожают нашу деятельность.

Среди митингующих - и Любовь Чижова, владелица семейного кафе. Чтобы работать, говорит женщина, в ее заведении выполнили все требования, в часности, меряют работникам температуру, обеспечивают посетителей масками. Однако ограничения только усиливаются, график работы продолжают сокращать, поэтому убытки - огромные. С собой ресторатор принесла дырявую кастрюлю. Объясняет - для нее это символ решений представителей власти.

Любовь Чижова, владелица кафе:

Это не просто кастрюля, это кастрюлю с дырками – это символ решений властей, нас стреляют, уничтожают и убивают. Вот так выглядит ресторанный бизнес со стороны властей. Это просто расстрел малого бизнеса, ресторанного, кафе.

Почти все, кто собрался на митинг подчеркивают - оказались на грани закрытия. Призывают чиновников всех уровней бороться с COVID, а не с бизнесом.

Алексей, директор пекарни:

Те люди, которые болели, переболели, они шли в больницу, их просто отправляли домой. Тест делался 3 недели. Человек выздоровел, готов функционировать, переболел. У него есть антитела, и тут приходит тест. Государственный тест. Давайте наведем порядок в государстве. Стабилизируем и так далее, а потом будем закрывать какие-то индустрии.

Владислав Киянский, владелец пабов:

Для сферы общественного питания тот режим, который введен - это уже локдаун. Он начался, когда нам сказали, что работать можно до 20:00. Мы не ждем локдауна, мы уже интегрированы полностью в локдаун, это проблема. Мы пытаемся достучаться.

Основное требование митингующих - создать вместе с органами власти рабочую группу, чтобы отработать механизмы работы учреждений во время карантина.

Сергей Винилов, представитель "Асоциации рестораторов Харькова":

Нам нечем платить аренду, нам нечем платить налоги, нам нечем платить комуннальные услуги. Мы требуем снизить налоговую нагрузку, коммунальную нагрузку, создать рабочую группу с властями, на которой будут решать вопросы, как нам работать, как жить. И требуем, чтобы мы могли сами выбирать формат работы, в зависимости от заведения.

В своем телеграмм-канале глава ОГА Алексей Кучер ответил митингующим, что понимает трудности предпринимателей, однако в этом году все оказались в нетипичных условиях. "Красная зона" предполагает полное закрытие заведений общественного питания, но удалось добиться разрешения на работу до 22:00, подчеркнул Кучер. То есть, кафе, бары и рестораны в Харькове и других городах и районах, находящихся в красной зоне эпидопасности COVID-19, смогут работать на 2 часа дольше уже с понедельника, 9 ноября.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне сообщил, что в Украине скоро могут ввести карантин выходного дня: будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. А сегодня Степанов подчеркнул, что дальнейшие карантинные ограничения, которые предлагает применить Минздрав, будут вводиться с учетом баланса между функционированием экономики и сохранением здоровья людей.