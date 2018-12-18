Карательная психиатрия?

Издевательства над пациентами в психиатрической больнице Барвенково выявили представители омбудсмена. Руководитель учреждения отстранен от работы, а правоохранители открыли уголовное производство.

Мониторинговый визит сотрудников Департамента реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека совместно с общественными проверяющими в областную психиатрическую больницу №2 Барвенковского района Харьковской области привел к скадалу. Проверка показала антисанитарию и издевательства над пациентами. Что отразилось в заявлении. Между тем в заведении не согласны с выводами проверяющих. В частности, по проблемам с водой.

Александр Близнюк, заместитель главного врача по хоз.части областной психиатрической больницы №2:

Там половина напридумана. Придумано про горячу воду, придумано за питну воду. Придумано за неотоплєніє в етом самом. Ето все нєправда. Насправді - температура не ниже 20-ти градусів. Не ниже. Двадцять три - двадцять два.

А вот о приведенном случае якобы нахождения в прачечной замерзших пациентов, которые были заперты там несколько часов, завхоз говорить не желает. Тогда как исполняющий обязанности главного врача психиатрической больницы, будто бы поехал в Харьков. И отъезд странным образом совпал с приездом журналистов в Барвенково. При этом по телефону он запретил посещать каждый из двух корпусов, где проживают около сотни пациентов. Кстати, он уже отстранен от работы на период расследования. В Харьковской облгосадминистрации создана специальная комиссия. Вот только пока еще никаких результатов ее работы нет.

Михаил Черняк, заместитель губернатора Харьковской области:

Ми ж маємо бути неупереджені і об"єктивні, тому ми чекаємо на висновок комісії. Ще раз кажу, вона утворена лише у п"ятницю. Сьогодні-завтра, я думаю, ми досконало ситуацію розберемо, будуть всі дані, які є - пояснення, розберемось і, повірте мені, дуже суворо на це зреагуємо.

Кстати, кроме издевательств над пациентами обнаружен еще ряд нарушений иного характера. В частности, во время мониторинга комиссией мужского отделения было установлено, что вместо 56 пациентов, которые, согласно документации, находились на лечении, в отделении пребывал только 41 пациент. Кроме того, в женском отделении проверяющие выявили факт злоупотребления личными пенсионными средствами пациентов на нужды больницы. Отчет мониторинговой группы с рекомендациями направлен руководству Харьковской области и в областную прокуратуру. В полиции открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы". Хотя, говорят, что раньше не получали ни одной жалобы на медучреждение и пока никаких нарушений не нашли.

Сергей Баранов, начальник следственного отделения Барвенковского РО ГУНП в Харьковской области:

В зверненні уповноваженої з прав людини були такі вказані неконкретизовані факти. Але я вам можу сказати, що всі особи були нами освідчені на слідуючий день і в них не виявлено не то, що ніяких тілесних ушкоджень, але вони даже не хворі на ОРЗ.

Областные же чиновники доложили, что решили включить барвенковское медучреждение в планы реконструкции и выделить под это необходимые средства.