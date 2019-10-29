Каразинский университет открывает двери для посетителей

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, традиционный День открытых дверей состоится 10 ноября в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина.

Как сообщили в университете, в рамках мероприятия запланирована встреча руководства вуза, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями. Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании.

Также в холле актового зала будут представлены все факультеты вуза.

Начало – в 10:00.

Место проведения: актовый зал главного корпуса ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).