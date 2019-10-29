 

Каразинский университет открывает двери для посетителей

29 октября 2019 г. 16:36
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По данным пресс-службы Харьковского горсовета, традиционный День открытых дверей состоится 10 ноября в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина. 

Как сообщили в университете, в рамках мероприятия запланирована встреча руководства вуза, деканов и представителей приемной комиссии с поступающими и их родителями. Абитуриенты получат всю необходимую информацию о программах подготовки, деятельности факультетов, особенностях вступительной кампании.

Также в холле актового зала будут представлены все факультеты вуза.
Начало – в 10:00.

Место проведения: актовый зал главного корпуса ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4).

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