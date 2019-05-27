Карьера напролом: образовательный проект для харьковских студентов

Под Харьковом собрались сотни студентов-лидеров, которые стали участниками уникального образовательного проекта, победители которого смогут стать стажерами в крупных компаниях Украины.

Желание участвовать в проекте и возможность пройти практику в лучших компаниях страны изъявили около пяти тысяч харьковских студентов. Участники движения прошли тренинги от бизнесменов и медиа-персон. Их цель была - помочь молодежи поверить в себя, в свои идеи и дать механизмы, которые помогут построить карьеру.

«Мы очень хотим, чтобы у них появлялась уверенность в себе. Понимание, что можно ничего не бояться и идти вперед. Первый этап – это были лекции, мастер-классы, куда мы пригласили спикеров разных направлений (это были Вова Дантес, Mamarika, Алина Паш – это медийные личности). Также у нас были бизнес-направления. Мы хотим ребят развивать всесторонне, охватывать все их интересы», – рассказывает координатор проекта Анна Сацкая.

18 и 25 мая прошел второй этап – «съезд ЛОМов» – так называют себя участники проекта. Это название символично, добавляет Анна, ведь «против лома нет приема». Они используют между собой хештеги «напролом», «ломать стереотипы» и так далее.

Все участники разделились на команды, у них есть главный лидер, который их мотивирует. В этот раз с ними работал эксперт по публичным выступлениям и коммуникации Евгений Дранищев и украинский предприниматель, основатель и генеральный директор группы «Агротрейд» Всеволод Кожемяко.

После двух слетов, а на них отбираются лучшие, более 30 человек смогут пройти стажировку в крупных компаниях страны. Идея проекта возникла у народного депутата Украины Александра Грановского.

«Идея возникла совершенно случайно. Я не ожидал, что проект будет пользоваться такой популярностью. Речь идет об инициативных студентах, которые хотят побыстрее добиться ощутимых результатов. Очевидно, что сегодня – это не всегда просто. Кого-то нужно подтолкнуть, кому-то нужно подсказать, другим ребятам нужно помочь с первым местом работы. Моих возможностей хватает, чтобы предложить им инициативы, которые помогут в быстром развитии, важны те же прикладные вопросы, как первое трудоустройство, прохождение практики. Я многих знаю и могу ребятам подсказать правильный путь, договориться с крупными бизнесменами о том, чтобы они помогли ребятам трудоустроиться», – рассказывает народный депутат Украины Александр Грановский.

Сами студенты говорят, что рады возможностям поучиться и заодно познакомиться с единомышленниками. А те знания, которые они здесь получили, действительно прикладные.

«Один из спикеров нам рассказывал о продажах. У меня был опыт в продажах. Те знания, которые он мне дал, помогли понять ошибки, которые я уже не повторю», – делится впечатлениями студентка Юридической Академии им. Ярослава Мудрого Анастасия Лобарева.

Победители станут известны уже через несколько недель, однако, по словам организаторов, практика не станет конечным этапом проекта, и они работают над дальнейшим развитием молодёжного движения, поскольку количество заинтересованных студентов растёт с каждым днём.