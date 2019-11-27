"Карфаген должен быть разрушен": Кернес прокомментировал строительство дороги через "Барабашово"

«Карфаген должен быть разрушен», - так Кернес прокомментировал на сессии горсовета строительство дороги через рынок "Барабашово".

Перед заседанием сессии под стенами горсовета проходил пикет против строительства данной дороги.

Протестующие держали в руках плакаты, на которых было написано: "Стоп дорога", "Дорога не пройдет по судьбам людей", "Дороге - нет!" и тому подобное.

Однако мэр заявил, что дорогу, которая соединит центр города и Салтовку, и будет проходить через рынок, несмотря на протесты предпринимателей всё-таки проложат.

На заседании сессии депутаты поддержали данный вопрос и проголосовали "за".