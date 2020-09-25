Картой, телефоном или смарт-часами: в Харькове тестируют новую систему оплаты в метрополитене

В Харькове презентовали систему оплаты проезда в метрополитене банковскими карточками. Правда, пока это только один аппарат на станции метро "Госпром" Он будет работать в тестовом режиме и в течение полугода такие же аппараты планируют установить на всех станциях. Тоже по одному на вестибюль.

Евгений Лисняк, ст.директор "Visa" по стратегическим партнерств и финтеха в СНГ и Юго-Восточной Европе

Мы приняли решение и построили решение, которое расширяет Е-тикет. Это не новая система, это расширение системы Е-тикет. Оперирует оператор системы Е-тикет. Все транзакции видны оператору системы Е-тикет

Для того, чтобы воспользоваться системой пассажиру достаточно подойти к терминалу, приложить банковскую карту, мобильный телефон, который поддерживает эпл-пей или гугл-пей и дождаться звукового и светового сигнала.

Почему запуск системы оплаты состоялся именно сейчас, а не раньше как того ждали горожане, вице-мэр Игорь Терехов объясняет так:

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

Вы только что услышали оценку представителей Виза в том, что в кратчайшие сроки была запущена эта система. Поэтому раньше было невозможно исходя из технических характеристик. Эту систему нужно было сделать. Это система - это ведь не этот зеленый ящичек, который стоит, там же мозги

Пассажиры подземки к системе оплаты проезда карточкой относятся по-разному. Есть те, кто ее долго ждали и будут пользоваться, но есть и такие кто системе почему-то не доверяет и будет пользовать Е-тикет, потому что потратили 36 гривен за карточку.

Елена

Попробую, все что бесконтактно - очень интересно. Все, что новое я все попробую

Татьяна

В принципе достаточно, и является тот, кому как удобно наверное

Юлия

Картой - нет. Не буду платить это точно. Неудобно как-то, не доверяю пока этим автоматам

После метрополитена в мэрии снова обещают ввести оплату карточкой и в наземном электротранспорте. О том, когда именно в трамваях и троллейбусах уже можно будет рассчитаться не тратя лишних денег на Е-тикет в мэрии не говорят.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы

Давайте мы начнем с метрополитена, а понятно что у нас грандиозные планы, но давайте оттолкнемся от чего то, начнем апробировать здесь, а дальше посмотрим

Не упомянули во время брифинга и о системе гибких тарифов - когда чем чаще пассажир пользуется общественным транспортом, тем меньше платит. Хотя исполком Харьковского городского совета дважды принимал решение в прошлом году согласно которому харьковское метро и депо должны были сделать расчеты гибкого тарифа для харьковчан. Но до сих пор этого не было сделано.

По информации ХАЦ, положительные примеры введенного гибкого тарифа есть, в частности в Тернополе. Внедрять систему единого электронного билета город начал в 2016 году - одним из первых в Украине. Кроме наличного оплаты проезда там можно приобрести 2 типа проездных - безлимитный, на определенное количество поездок и бесконтактно банковской карточкой.