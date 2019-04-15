"Каскад" без воды: Кернес прокомментировал реконструкцию фонтана

Как сообщалось ранее, недавно стало известно, что в ходе реконструкции сада Шевченко знаменитая лестница «Каскад» изменит свой внешний вид: фонтан-водопад исчезнет и на его месте будет широкая лестница, по ступеням которой вода течь уже не будет.

Данный факт вызвал широкий резонанс в городе и вызвал недоумение и возмущение харьковчан.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес прокомментировал ситуацию с реконструкцией фонтана.

Свой комментарий он опубликовал на странице в Фейсбук.

«Хочу пояснить харьковчанам всю картину. Сад Шевченко переживает самый масштабный за всю жизнь ремонт. Больше чем за 200 лет было всякое - там хоронили фашистов, рыли метро, строили капитальные здания, как зал "Украина" и лепили грязные "ганделики". Каждый, кто ремонтировал старый, исторический дом, знает, что в процессе выходят наружу проблемы, законсервированные годами. И тогда определяются приоритеты - как сохранить целостность, назначение и ценность, но обеспечить безопасность и современную, не музейную жизнь на этом объекте», - написал Кернес.

По его словам, постоянные вибрации метро и изменения в грунте, происходившие последние 20 лет, не давали воплотить ни одного постоянного решения, а подтопление начало угрожать реликтовым деревьям, поскольку именно в этой части сада растут ценные экземпляры еще каразинских времен.

«Работая над комплексной реконструкцией Сада Шевченко, мы приняли решение - сохранить видовую площадку и верхний фонтан, обустроить пешеходный склон, сделать красивую лестницу и большой водоем внизу. При этом через весь сад протянется новое, каскадное озеро, с фонтанами, рециркуляцией, мощнейшей пятиступенчатой очисткой! Там, как раньше, но уже без риска для жизни, можно будет спуститься к воде и провести время. Никто не рушил памятник, услышьте. Это решение в компетенции городской власти, и мы пошли на него, потому что так требует время и здравый смысл. Сад Шевченко - историческое место, и в этой концепции мы идем по пути сохранения ландшафта, но и в духе времени. Верю, что получится. И благодарю всех неравнодушных», - говорится в обращении мэра к харьковчанам.

Также под постом мэра были опубликованы фото «Каскада» после реконструкции.

Напомним, излюбленное место харьковчан - фонтан Каскад - замуровали под ступени, а комплекс фонтанов «Каскад» заменили на обычный фонтан.

Сейчас на «Каскаде» ведутся строительно-монтажные и отделочные работы.

По информации горсовета, после реконструкции на площадке перед спуском будут работать два фонтана, сами ступени облицуют гранитом, и по ним вода течь не будет.