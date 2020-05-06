"Каскад" из горячей воды в подъезде и залитые кипятком квартиры. Коммунальная беда на проспекте Юбилейном

Водой заливало электросчетчики, коридоры и квартиры, а подъезд превратился в сауну за высокой температуры и пара. Так начался день у жителей дома по проспекту Юбилейному около недели назад. Именно тогда люди сняли это видео с последствиями потопа. Харьковчанка Юлия Архипова до сих пор не может оправиться от коммунального бедствия. Ее взрослый сын получил ожоги рук, говорит женщина, а младшая дочь очень испугалась. Остановить волну кипятка удалось лишь через несколько часов. Полтора часа ждали аварийщиков, столько же - те ликвидировали последствия порыва трубы.

Юлия Архипова, жительница дома по пр. Юбилейному, 59:

Услышала сильный хлопок, как выстрел. После этого шума, побежала в ванную, ничего, открыла тамбур, слышу – отсюда шипит. Открываю, на меня горячим паром и полилась горячая вода, кипяток. Я поняла, когда начали приходить на подмогу, что этого крана нет. И целая струя льется через всю квартиру. Через стены и выливается у меня в стене. То есть с тазами стояли люди. На выключатель. На все.

Напор воды был настолько сильным, что каскадом стекал по лестнице в подъезде, рассказывают жители дома и потом создал настоящее озеро на первом этаже. Работники различных коммунальных служб фотографировали увиденное, посмотрели на последствия коммунальной беды и пообещали решить ситуацию. А также - прислать специальную комиссию в ближайшее время. Однако обещанного визита еще не было.

Виктория Иванова, жительница дома по пр. Юбилейному, 59:

Вот в эти проходы все лилось между этажами. На первом этаже было по щиколотку воды. Мы выбирали остуда впятером ведрами. Никто не интересуется, никому не надо ничего, вот хорошо, они были. Дальше что? Пофотографировали. Сделали тебе? Что мы ждем? Пока опять будет горячая вода рекой литься?



Владимир, житель дома по пр. Юбилейному, 59:

Вышел, здесь потоп, ну давай выгребать это все, побежал наверх, у кого ж оно там, сверху все. Давай выгребать.

Между тем, в КП «Харьковские тепловые сети» пообещали прокомментировать ситуацию позже и посоветовали журналистам обратиться именно в районный филиал, чтобы получить подробную информацию. Однако там в течение дня на телефонные звонки никто не отвечал.