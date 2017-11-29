Касперский готов вывести бизнес из России в случае запроса властей о шпионаже

Основатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский заявил о готовности вывести бизнес из России в случае запроса со стороны властей о шпионаже за клиентами.

Об этом он заявил в ходе брифинга в офисе компании в Лондоне, передает агентство Рейтер.

В ответ на вопрос о том, просила ли его Москва когда-либо помочь со слежкой за кем-либо на Западе, он ответил: "Никогда". Он отметил, что российские разведслужбы "никогда не просили" компанию шпионить за клиентами. "Если российские власти подойдут ко мне или к моим коллегам и попросят (сделать) что-то плохое, я выведу бизнес из России, - сказал Касперский. - Мы никогда не помогали разведывательным агентствам, русским или любой другой нации".

Ранее сообщалось, что российские хакеры применяют программы "Лаборатории Касперского" для получения файлов с компьютеров сотрудников американского АНБ. Касперский, комментируя эти данные, сообщал, что в 2014 году его компания действительно "случайно" получила засекреченные файлы АНБ, когда скачивала данные о хакерской группировке Equation Group. По уверениям Касперского, касающиеся АНБ материалы были удалены. В ноябре "Лаборатория Касперского" опубликовала результаты внутреннего расследования, авторы которого пришли к выводу, что удаленный доступ к документам с домашнего компьютера сотрудника АНБ могло иметь неизвестное число третьих лиц и что он периодически отключал на нем антивирус.

В сентябре министерство внутренней безопасности США запретило госструктурам использовать программы "Лаборатории Касперского" из-за подозрений в том, что она связана с российской разведкой. Рейтер напоминает, что Касперский учился в институте КГБ в Москве и служил инженером в ГРУ перед тем, как основать собственную IT-компанию.

Как сообщалось ранее в ноябре, британские власти заподозрили антивирус Касперского в шпионаже.