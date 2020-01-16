Кассир-контролер предстанет перед судом за присвоение денег клиентов банка

16 января 2020 г. 10:04
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В суд направлено обвинительное заключение в отношении женщины, которая, занимая должность старшего контролера-кассира банка и злоупотребляя служебным положением, присваивала и растрачивала чужое имущество (ч. 2, 3 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители установили, что контролер-кассир сектора кассовых операции филиала одного из банков в период с 07.03.2019 по 18.07.2019 года неоднократно присваивала деньги клиентов. 

Пользуясь своим служебным положением и имея доступ к данным клиентов, злоумышленница устанавливала ПИН-код на платежные карточки, отключала услугу СМС-банкинга, а потом снимала наличные в банкоматах с чужих счетов.

Сумма материального ущерба, причиненного банку, составляет более 116 тысяч гривен.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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