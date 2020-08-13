Кассира харьковского ломбарда подозревают в завладении почти 75 тысячами гривен

13 августа 2020 г. 13:00
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Правоохранители сообщили бывшей сотруднице одного из ломбардов Харькова о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением по ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, установлено, что кассир-эксперт одного из ломбардов Харькова, начиная с февраля 2020 года, изготавливала договора о предоставлении финансового кредита от имени клиентов о якобы передаче металлических изделий под видом изделий из драгоценных металлов. 

Имея доступ к денежным средствам, которые находились в кассе ломбарда, женщина завладела почти 75 тысячами гривен.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

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