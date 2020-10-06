Катастрофа АН-26 под Чугуевом: погибших наградят посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении посмертно погибших в авиакатастрофе Ан-26.

Соответствующий документ № 421/2020 от 6 октября 2020 был опубликован на сайте главы государства.

«За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга постановляю: наградить медалью «За военную службу Украине

Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта

Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата

Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата

Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата

Добрелю Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана

Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата

Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата

Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата

Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика

Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора

Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата

Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта

Корчковского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта

Матвичука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата

Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта

Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта

Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата

Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана

Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата

Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата

Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата

Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата

Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата

Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата

Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата

Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика», - говорится в документе.

Также будет награжден Золочевский Вячеслав Витальевич – солдат и курсант, единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевом.

Напомним, вечером 25 сентября под Чугуевом во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек – 7 человек экипажа и 20 курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба. 26 человек погибли, выжил только один – 20-летний курсант.

Государственное бюро расследований назвало четыре версии авиакатастрофы. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.

29 сентября в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который от полученных в катастрофе травм скончался в больнице.

Сегодня, 6 октября, в Харькове в последний путь проводили остальных погибших.