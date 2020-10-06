Катастрофа АН-26 под Чугуевом: погибших наградят посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении посмертно погибших в авиакатастрофе Ан-26.
Соответствующий документ № 421/2020 от 6 октября 2020 был опубликован на сайте главы государства.
«За самоотверженное служение украинскому народу, образцовое исполнение воинского долга постановляю: наградить медалью «За военную службу Украине
Андрущенко Дмитрия Романовича (посмертно) - младшего сержанта
Бойко Александра Анатольевича (посмертно) - солдата
Булия Ростислава Владимировича (посмертно) - солдата
Вильхового Виталия Богдановича (посмертно) - солдата
Добрелю Дмитрия Денисовича (посмертно) - капитана
Донца Дмитрия Евгеньевича (посмертно) - солдата
Дудлу Артема Михайловича (посмертно) - солдата
Зибюка Константина Олеговича (посмертно) - солдата
Иванова Евгения Сергеевича (посмертно) - прапорщика
Кишеню Богдана Вячеславовича (посмертно) - майора
Клевца Александра Александровича (посмертно) - солдата
Козаченко Олега Михайловича (посмертно) - старшего лейтенанта
Корчковского Романа Александровича (посмертно) - старшего сержанта
Матвичука Богдана Николаевича (посмертно) - солдата
Микитченко Николая Анатольевича (посмертно) - сержанта
Мсуя Ашрафа Азизовича (посмертно) - старшего лейтенанта
Олабина Владимира Вадимовича (посмертно) - солдата
Остапенко Алексея Георгиевича (посмертно) - капитана
Померанцева Андрея Андреевича (посмертно) - солдата
Роспотнюка Андрея Юрьевича (посмертно) - солдата
Скоробогатько Евгения Ивановича (посмертно) - старшего солдата
Скочкова Александра Игоревича (посмертно) - солдата
Студинского Дмитрия Витальевича (посмертно) - солдата
Хомьячука Максима Владимировича (посмертно) - солдата
Шеремета Руслана Эдуардовича (посмертно) - солдата
Широчука Олега Николаевича (посмертно) - прапорщика», - говорится в документе.
Также будет награжден Золочевский Вячеслав Витальевич – солдат и курсант, единственный выживший в авиакатастрофе под Чугуевом.
Напомним, вечером 25 сентября под Чугуевом во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек – 7 человек экипажа и 20 курсантов университета Воздушных сил им. Кожедуба. 26 человек погибли, выжил только один – 20-летний курсант.
Государственное бюро расследований назвало четыре версии авиакатастрофы. Среди них - техническая неисправность агрегатов самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей членами экипажа, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами, и ненадлежащее техническое обслуживание самолета.
29 сентября в Харькове состоялась церемония прощания с курсантом Виталием Вильховым, который от полученных в катастрофе травм скончался в больнице.
Сегодня, 6 октября, в Харькове в последний путь проводили остальных погибших.