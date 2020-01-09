Катастрофа самолета в Иране: 9 января в Украине объявлен днем траура по погибшим

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с авиакатастрофой самолета МАУ под Тегераном. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Документом, в частности, отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.

"С целью чествования памяти погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский записал видеообращение в связи с авиакатастрофой самолета МАУ Boeing-737 под Тегераном. Видео было опубликовано утром 9 декабря на странице президента в Facebook. Зеленский выразил соболезнования родственникам и близким погибших и пообещал, что семьям украинцев государство окажет всю необходимую помощь.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого будет проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права", - отметил президент.

Он также напомнил, что расследование катастрофы осуществит комиссия создана иранской стороной и в Тегеран уже прибыли украинские представители для выяснения причин катастрофы.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана относительно усиления сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю международное сообщество, в частности Канаду присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы", - добавил Зеленский.

Президент анонсировал внеплановые проверки украинских авиакомпаний и рекомендовал украинцам пока воздержаться от посещения Ирана и Ирака. «Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость.

А еще эта страшная история должна научить всех нас — и каждого гражданина Украины, и каждого мирового лидера — ценить человеческие жизни. И делать это до того, как они так стремительно и болезненно обрываются», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора уже начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

На время установления обстоятельств авиакатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.

