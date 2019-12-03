Казацкий крест с именами героев. В Харькове открыли памятник студентам, погибшим на Донбассе

Сын харьковчанки Натальи Левченко погиб в 2015-м, во время выполнения боевого задания. Юрий Литвиненко попал под вражеский обстрел и получил тяжелое ранение. Eже посмертно его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Наталья работает в университете имени Сковороды, где теперь установлен памятный знак студентам-героям войны. Идея поставить памятник y нее и коллег появилась еще несколько лет назад. Тогда студентов вуза, погибших на войне было трое, сейчас их уже пятеро.

Наталья Левченко, мать погибшего воина:

Коли почалася війна, він сказав, що "хто крім мене?". Знявся і пішов, хоча сам виховував дитину, і мав всі законні підстави не йти на війну. Реванш іде повним ходом. І те, що ректор наш прийняв рішення поставити пам’ятник АТОшникам, це велика подія, це прояв гідності.

Юрий Литвиненко, Андрей Ваховский, Николай Акинцев, Святослав Горбенко и Андрей Маслов. Имена студентов вуза, отдавших жизнь за независимость Украины, высечены на постаменте. На открытие памятного знака родственники бойцов принесли фотографии своих героев.

Виктор Маслов, отец погибшего воина:

Эти люди отдали самое лучшее, что есть в жизни – это жизнь. За то, что мы сейчас под мирным небом, и у нас в Харькове нет войны.

Деньги на памятный знак собирали за счет благотворительных пожертвований, в основном, от студентов и преподавателей. Сделали его в виде «Казацкого креста» - символа чести и мужества защитников.

Марина Полякова, волонтерка ОО «Всеукраїнське об’єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України»:

Памяти много не бывает, и думаю, что эти детки, которые будут проходить каждый день мимо этого креста, они будут понимать, о чем речь. Что мы стоим за спинами наших героев, что фронт рядом.

На торжественное открытие монумента погибшим на Востоке героям пришли не только студенты, работники вуза и родственники погибших, но и волонтеры, а также военные. Они принесли цветы к монументу, спели гимн Украины и почтили память бойцов минутой молчания.