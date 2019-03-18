Под Харьковом вандалы облили краской Казацкий крест

18 марта 2019 г. 17:05
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В Купянске неизвестные облили краской монумент, установленный в память о погибших бойцах

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 18 марта около 10:44 в полицию поступило сообщение о том, что на территории сквера имени Тараса Шевченко на памятнике «Казацкий Крест»  обнаружены следы красной краски.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. 

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. 

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причастных к событию лиц.

 

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