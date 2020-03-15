Казахстан объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса

15 марта 2020 г. 17:07
Источник: УНИАН
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Токаев подписал указ, согласно которому, режим чрезвычайного положения продлится в Казахстане в период с 16 марта по 15 апреля. В течение этого периода в стране будет введен карантин, усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов. Также будет ограничено функционирование крупных объектов торговли, приостановлена ​​деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Кроме того, власти страны решили ограничить въезд иностранцам на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств. Ранее, 13 марта, в Казахстане зафиксировали первые случаи инфицирования коронавирусом.

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