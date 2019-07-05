"Каждое заседание - это маленькая смерть": пострадавшие в ДТП на Сумской обратились к президенту

Апелляционные жалобы обвиняемых по делу о ДТП на Сумской, Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, будут рассматривать уже в августе. Суд первой инстанции приговорил обоих участников аварии к 10 годам тюрьмы.

Дронов вину не признал.

Зайцева, в свою очередь, вину признавала, однако лишь до приговора. В ее апелляции указано, что главная вина лежит на втором участнике ДТП. В связи с этим она просит применить к ней наказание в виде 5 лет условно.

Пострадавшие решили обратиться к президенту Украины. Чтобы в Киеве дело держали на контроле, а гарант законности обеспечил справедливое правосудие.

Светлана Винниченко, мать погибшего

Дай Бог, щоб ніхто не знав, як у житті в цьому світі помирати декілька раз. Кожне судове засідання - це чергова смерть для нас, і ми знов наберемся сил, щоб приїхати на наступне.

Важливо, щоб процес був... щоб кожен, хто сідає за кермо, знав, що "жовтий" - це "жовтий", і на нього не можна ніякі дії виконувати. Що швидкість по місту - є швидкість. Обмеження.

Игорь Берченко, родственник погибших

Некоторые говорят, что мы хотим оказать давление на суд, никакого давления нет. Мы просто хотим, чтобы он взял это дело на контроль. Ведь, смотрите, что происходит с самого начала расследования: помните, как вдруг появилась Федирко неожиданно? А ведь ее искали. А следователь, оказывается, знал, что она находится дома. А что делают эксперты? Эксперты не могут установить скорость. А днепропетровские эксперты устанавливают.

Кровавая авария произошла в октябре 2017-го года. Около 8 вечера в центре города автомобиль «Лексус» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Туарег». От удара «Лексус» вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. За рулем «Лексуса» была студентка Елена Зайцева. За рулем «Фольксвагена» был бизнесмен Геннадий Дронов. Авария унесла жизни шестерых человек и столько же пешеходов искалечила.

Несмотря на оглашенный Киевским судом приговор, рассмотрение дела вызвало множество вопросов у представителей потерпевших.

Адвокат Дмитрий Марцонь готовит обращение в Государственное бюро расследований относительно действий следователя Волкова.

Нарколог Федирко, которую в течение полугода ждали в суде для дачи показаний, придя на заседание, пояснила, что действовала по указанию Волкова, и именно он приказал ей не брать дополнительно биологические образцы в Зайцевой, что привело к неполному анализу.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших

Заключительные превентивные меры для недопущения новых нарушений являются наказанием за старые. Если мы будем спускать это, то и в других, менее резонасных, случаях, возможно, будут таким образом закрывать глаза на пьянство, наркотики за рулем, а это недопустимо.

А вот представитель потерпевших Лариса Матвеева будет инициировать расследование по экспертам Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые делали исследования по наркотикам в организме Зайцевой.

Лариса Матвеева, представитель потерпевшей

Начальник ХОБСМЕ відмовив в поданні такому і зазначив, що в разі, якщо суд розглянув зазначену експертизу, то необхідності перевіряти кваліфікаційний рівень всіх експертів вже немає. Ми так не вважаємо, тому звернулися за окремим експертним дослідженням, щоб могли оцінити неупереджені спеціалісти, наскільки правомірною була відмова від проведення експертного висновку експертами ХОБСМЕ

Кроме того, в полиции уже находится уголовное производство в отношении технических экспертов, на открытии которого настаивал адвокат одного из водителей – Дронова, Сергей Перепелица. Он отметил, что харьковские эксперты не смогли установить скорость автомобиля Зайцевой в то время, как днепровским специалистам это удалось без проблем.