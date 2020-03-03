Каждому свое: как выбрать идеальные смарт-часы®

Электронными гаджетами сейчас никого не удивишь – мы расплачиваемся с помощью смартфона и отслеживаем длину маршрута на фитнес-трекере. Смарт-часы – возможность объединить полезные функции мини-компьютера с простотой и удобством наручного браслета. Ведущие бренды выпускают десятки моделей разного дизайна, стоимости и функционала. Как выбрать оптимальный вариант?

Детские

Важны легкость, антивандальность, надежность и безопасность корпуса + функция подачи сигнала на телефон родителей о попытке снять часы с руки. Нужны: короткая телефонная книга, возможность экстренной связи с родителями, сигнал SOS, шагомер, календарь, калькулятор, счетчик калорий. Крайне полезна функция слежения за перемещением чада. Не приветствуются педагогами, но популярны среди «яжемать» функции скрытой прослушки и видеослежения. Датчик сердечного ритма присутствует практически во всех моделях; для детей с проблемами сердечно-сосудистой системы стоит подобрать модель с передачей сигнала об аритмии на телефон родителей.

Девичьи

Выбор модели во многом зависит от дизайна, поэтому производители стараются изготовить стильные и компактные механизмы, которые не выглядят на руке как чужеродное тело. Полезны опции контроля уровня активности в течении дня, будильник, поиск устройства, подсчет калорий, продвинутые тренировки, термометр, пульсометр, датчик качества сна.

Мужские

Вне зависимости от характера работы и увлечений часы для мачо должны иметь брутальный и одновременно солидный вид. Мужчины оценят водонепроницаемые модели с барометром, альтиметром, акселерометром. Не обязательны, но полезны функции «подсчет площади», слежение за уровнем стресса, календарь охотника и рыболова, компас. Для особых случаев владельцы оценят встроенный микрофон, диктофон и высокочувствительный приемник.

Спортсменам

Отдельные модели оснащены крайне полезными для атлетов функциями: спортивное ПО, датчик вращения педалей, интервальный таймер, измеритель темпа движения, память на 25 тренировок, продвинутые тренировки, глубинометр для сноркелинга.

На что обратить внимание

Совместимость с ПО вашего смартфона и ПК, тип батареи, индикатор разряда батареи. Необходимо наличие GPS, желательно - технологии беспроводной связи NFC. В интернет-магазине «Секунда» по любой из перечисленных функций вы быстро и безошибочно подберете отличный вариант смарт-часов.