Каждому животному по елке. Как в зоопарке используют нераспроданный новогодний атрибут?

Елочный бум уже далеко позади, и те зимние красавицы, которые так и не оказались в домах харьковчан, «поселились» в вольерах животных городского зверинца. По словам пресс-секретаря зоопарка, новогодние деревья используются и как элемент обогащения среды для украшения вольеров, и как интересное дополнение к основному рациону питания пушистых. В зоопарк уже поступило две сотни ароматных сосен, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Зазвичай спочатку тварини з інтересом вивчають нові об'єкти в своїх вольєрах, а потім починають із задоволенням ласувати або гратися. Але все залежить від характеру тварини. Наприклад, слони сприйняли сосни з ентузіазмом. Як тільки не гралися: і жбурляли, і підкидували догори, і обмахувалися, неначе віялом. Поважні верблюди і гуанако поставилися до ялинок байдуже, а ось смачні прикраси з моркви та апельсину тварин привабили.

А вот тигра Елисея под новогодней красавицей ждала свежая тушка барана. Но вот увидев елку, полосатый хищник сначала настороженно ее осмотрел и лишь унюхав вкусное угощение, мгновенно стянул елку с качели и занялся мясом.

А чей вольер украсили реально праздничной и мегаполезной елкой — это капуцинов. На их зимней красавице была даже гирлянда, однако не простая, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Все убранство було їстівним. Отож капуцини насолодилися і естетичною красою, і поласували досхочу. Гірлянди з яєць, моркви, бубликів, винограду, яблук, ківі і бананів буквально примушували очі розбігатися. Поласували капуцини і гілочками. А це надзвичайно корисно, адже хвоя багата на фітонциди та різноманітні мікроелементи. Зважаючи на це, частину дерев ми подрібнюємо і використовуємо як ароматну підстилку для тварин.

А вот те елки, которые украшали дома людей, в зоопарке не принимают, ведь на них могут остаться мелкие украшения или же следы краски или ароматических аэрозолей, которые могут навредить животным.