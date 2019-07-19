Каждый харьковчанин сможет проголосовать - Сокуренко (видео)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, глава полиции области Валерий Сокуренко рассказал журналистам о состоянии готовности органов полиции к обеспечению законности и правопорядка во время проведения внеочередных выборов народных депутатов и результаты реагирования полиции на сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

Сокуренко отметил, что для оперативного реагирования на все сообщения граждан о выявленных нарушениях избирательного законодательства Ситуационный центр ГУНП в Харьковской области работает в круглосуточном режиме.

"Сегодня участковые избирательные комиссии начали получать бюллетени, они взяты под круглосуточную охрану полиции. Охрана окружных и участковых избирательных комиссий будет осуществляться до завершения подсчета голосов и вывоза избирательной документации" - добавил Сокуренко.

По словам заместителя начальника ГУНП в Харьковской области Виталия Гузь, к несению службы в день выборов планируется привлечь максимальное количество личного состава - почти 9,6 тыс. правоохранителей, в т.ч. 5,5 тыс. на избирательных участках и 1,7 тыс. работников других структур системы МВД.

"В день выборов группы быстрого реагирования будут приближены к избирательным участкам. В области также будут работать наблюдатели, как от кандидатов и общественности, так и от иностранных государств и международных организаций, - отметил Гузь.

Кроме того, для оперативного реагирования на сообщения увеличено количество следственно-оперативных групп, взрывотехников и резервных сил.

"Полиция будет действовать решительно и беспристрастно. В случае грубых нарушений действующего законодательства следственно-оперативные группы будут документировать преступления и в кратчайшие сроки принимать решение об открытии уголовных производств" - об этом во время пресс-конференции сообщил начальник следственного управления Сергей Чиж.

Также он рассказал, что каждый полицейский, несущий службу на избирательном участке, получил буклет с методическими рекомендациями о действиях полицейских на выборах

"Правоохранители будут качественно осведомлены и готовы оказывать юридическую помощь гражданам", - добавил руководитель следственного управления.

В течение всего избирательного процесса правоохранителями обеспечивается оперативное реагирование на все события, связанные с нарушениями избирательного законодательства. Все сообщения регистрируются, по ним проводится тщательная проверка.

В день волеизъявления работники полиции будут обеспечивать общественный порядок и безопасность на избирательных участках, находясь за пределами помещения для голосования. Также полицейские будут сопровождать членов окружных избирательных комиссий при получении и транспортировке бюллетеней в помещения избирательных участков.

"Хочу напомнить и еще раз донести до участников избирательного процесса и общественности, что в соответствии со статьей 67 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, с сегодняшнего дня и до окончания голосования запрещено, - отметил Валерий Сокуренко.

Предвыборная агитация заканчивается сегодня в 24 часа, 20 и 21 июля агитация запрещена. Это нарушение закона ст. 212