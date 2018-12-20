Каждый третий призывник - это участник боевых действий. ХОГА

В Харьковском областном военном комиссариате подвели предварительные итоги нынешней работы по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, около 2 тысяч жителей Харьковщины уже стали воинами-контрактниками. Примерно 70%, пополнили ряды Сухопутных войск, остальные носят знаки различия других видов ВСУ. Однако финальную черту в этой работе можно будет подвести не раньше следующей недели после формирования и отправки последней в этом году команды новобранцев-контрактников для прохождения специальной подготовки в учебных центрах оборонного ведомства.

«Мы планируем отобрать еще примерно 50-70 человек, которые встретят новый год уже в погонах военнослужащего. Приятно констатировать, что каждый третий-четвертый из всех нынешних призывников-контрактников пришел в районные военкоматы с удостоверением участника боевых действий», - подчеркнул полковник Юрий Калгушкин.