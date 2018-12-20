Каждый третий призывник - это участник боевых действий. ХОГА

20 декабря 2018 г. 15:31
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В Харьковском областном военном комиссариате подвели предварительные итоги нынешней работы по отбору кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА. 
 
По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, около 2 тысяч жителей Харьковщины уже стали воинами-контрактниками. Примерно 70%, пополнили ряды Сухопутных войск, остальные носят знаки различия других видов ВСУ. Однако  финальную черту в этой работе можно будет подвести не раньше следующей недели после формирования и отправки последней в этом году команды новобранцев-контрактников для прохождения специальной подготовки в учебных центрах оборонного ведомства.
 
«Мы планируем отобрать еще примерно 50-70 человек, которые встретят новый год уже в погонах военнослужащего. Приятно констатировать, что каждый третий-четвертый из всех нынешних призывников-контрактников пришел в районные военкоматы с удостоверением участника боевых действий», - подчеркнул полковник Юрий Калгушкин.
 
Приоритет в работе для следующего года - продолжение отбора контрактников для службы в Десантно-штурмовых войск и в морской пехоте, а также в боевых соединениях Сухопутных войск.
 

 

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