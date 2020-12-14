Каждый желающий может поучаствовать в совершенствовании экзаменационных вопросов по ПДД

Сервисные центры МВД разработали форму для предоставления предложений по экзаменационным вопросам по ПДД. Как сообщают в ведомстве, для этого создан специальный, полностью прозрачный и открытый «Банк экзаменационных вопросов по ПДД». Теперь любой профильный специалист или неравнодушный гражданин может предоставить свои предложения к экзаменационным вопросам по подготовке и переподготовке водителей транспортных средств.

Для этого необходимо ознакомиться с онлайн-формой (которая размещена на сайте ГСЦ МВД) и выложить там свои предложения, предоставив согласие на их использование. Они должны быть оформлены в виде текста с вариантами ответов и указанием правильного ответа, при необходимости к ним нужно присоединить иллюстрации или видео. Также надо предоставить обоснование правильного ответа в виде ссылки на конкретные пункты (статьи) нормативных документов.

Предложения можно предоставлять к вопросам по следующим направлениям:

Правила дорожного движения;

⦁ строение и эксплуатация транспортных средств;

⦁ основы безопасного вождения;

⦁ основы права в области дорожного движения;

⦁ оказания первой медицинской помощи.

Полученные предложения будут систематизировать и выноситься на рассмотрение комиссии, которая после обсуждений примет решение принять их или отклонить.

Всем, кто заполнит форму, будут направлены сообщения на электронную почту с результатом о согласовании или отклонении предоставленных предложений.