Кернес готовит провокации на ТЦ "Барабашово" - Ассоциация предпринимателей

«Сегодня ночью на территории ТЦ были замечены попытки проведения подготовительных работ для строительства дороги - появились «геодезисты», однако у них не нашлось разрешительной документации. То, что горе-подрядчика выпроводили с рынка, по нашей информации, не входило в планы мэра и очень ему не понравилось. Для «облегчения» доступа к строительству дороги было принято решение о создании очередных провокаций, в том числе, по нашей информации, и силами проплаченных титушек, задача которых – «поддержать» подрядные организации. Устроить хаос и в нем построить дорогу по судьбам предпринимателей, разрушив Барабашово – вот топ задача Кернеса», – рассказали представители Ассоциации предпринимателей ТЦ «Барабашово».

Напомним, что на прошлой неделе после того, как им стало известно о команде, поступившей из мэрии о начале сноса торгового центра, отчаявшиеся предприниматели возвели на Барабашово баррикады: установили противотанковые ежи, натянули между ними цепи и начали жечь шины.

Также представители группы предпринимателей «STOP– дорога!» обвинили мэра Харькова Геннадия Кернеса во вранье: градоначальник публично обещал до старта пробивки дороги выполнить все необходимые процедуры, а также построить павильоны для предпринимателей, куда они могли бы переместиться на время строительств, однако сделано этого не было.

Кроме невыполнений обещаний, они обвинили Кернеса в использовании ситуации с дорогой в личном конфликте с народным депутатом Фельдманом, который не так давно сообщил о своем намерении баллотироваться в мэры города.