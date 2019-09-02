 

Кернес хочет запретить KharkivPride через суд

02 сентября 2019 г. 15:58
Автор: Алина Тюхай
15 просмотров

О том, что Харьковская мэрия планирует обратиться в суд, дабы ограничить проведения Марша равенства в городе на своей странице в Facebook сообщил городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, «Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно.»

Кроме того, добавил Кернес, что «газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия.»  И ко всему, «проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.», - добавил мэр.

А учитывая то, что «на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.»

" Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда. ", - подытожил Геннадий Кернес.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.