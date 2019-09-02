Кернес хочет запретить KharkivPride через суд

О том, что Харьковская мэрия планирует обратиться в суд, дабы ограничить проведения Марша равенства в городе на своей странице в Facebook сообщил городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, «Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно.»

Кроме того, добавил Кернес, что «газовые баллончики, столкновения участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - обязательные атрибуты этого мероприятия.» И ко всему, «проведением ХарьковПрайда озабочены и силовики - в прифронтовом городе могут быть провокации во время парада.», - добавил мэр.

А учитывая то, что «на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о его запрете, которая за несколько дней набрала 5837 голосов противников мероприятия.»

" Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда. ", - подытожил Геннадий Кернес.