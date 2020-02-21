«Кернес испугался!» – активист о конфликте предпринимателей «Барабашово» с коммунальщиками

«Кернес испугался вывески!», - такое заявление сделал правозащитник, глава общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов, комментируя на своей странице в Фейсбук произошедшие 21 февраля столкновения предпринимателей ТЦ «Барабашово» с коммунальщиками.

«Как только на входной группе ТЦ «Барабашово» появился банер «Руки геть від Барабашово»! Гепа (Кернес - ред) сразу нагнал своих титушек и коммунальщиков с техникой чтобы ее снести. Вот стояла много лет вывеска торгового центра – никому не мешала, появились на ней неугодные кому-то слова – сразу стала не вывеской, а «незаконной рекламной конструкцией». Ну, у наперсточников всегда так, тут удивляться нечему, - заявил Андрей Ильгов. - Важно в этой сегодняшней утренней истории другое – предприниматели не испугались ни машин, ни титушек, и не дали лакеям Кернеса творить беспредел. И он испугался и отступил. Вступив в борьбу за свои торговые места против никому, кроме Кернеса, не нужной дороги, предприниматели превращаются в серьезную организованную силу, которая не даст себя в обиду и с которой придется считаться. Ну а мы им в этом поможем. Победа будет за нами!».

Отметим, что ранее юридический департамент ЧАО "Концерн "АВЭК и Ко" обжаловал в суде решение исполкома горсовета от 29 января о сносе арки, однако рано утром 21 февраля для ее демонтажа на ТЦ «Барабашово» подъехали четыре автокрана, коммунальщики и сотрудники муниципальной охраны. Предприниматели заблокировали технику, не дав убрать вывеску.