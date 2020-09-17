Кернес на лечении в Германии. Сможет ли он участвовать в выборах?

Накануне поздно вечером мэр Харькова Геннадий Кернес частным самолетом был доставлен в Германию.

Информация о том, что у него Covid -19, появилась еще на прошлой неделе, но только во вторник ее официально подтвердили в горсовете, отметив при этом, что мэр в сознании, в стабильном состоянии, госпитализирован в 17 больницу.

Однако уже через сутки в пабликах появилась информация о том, что состояние Кернеса ухудшилось, произошел инсульт, и он впал в кому.

В мэрии, несмотря на запросы журналистов, ситуацию не комментировали, но к этому времени уже стало известно - в аэропорту Кернеса ждет частный борт, чтобы доставить его на лечение в Германию.

Поздно вечером его привезли в аэропорт кортежем из 4 «скорых» и машин сопровождения, а также охраны. Около 22:00 борт с Геннадием Кернесом вылетел из харьковского аэропорта. У самого VIP-терминала стояли машины из кортежа мэра и «скорые», в одну из машин сел и уехал вице-мэр Игорь Терехов, общаться с журналистами он не захотел.

- Врачи вам все объяснят. - Его транспортують до Німеччини? - Спокойной ночи, ребята.

Срочный перелет в мэрии прокомментировали лишь сегодня. По словам начальника информационного Департамента Юрия Сидоренко, состояние мэра во вторник действительно ухудшилось, но не так критично, как об этом писали в пабликах. Он в сознании, общается, но родственники приняли решение направить его на лечение в Германию. И связано это, по словам Сидоренко, не с тем, что городская система здравоохранения не готова побороть Covid - за подготовку Харькова в борьбе с пандемией отвечал именно Кернес - а потому, как на фоне пневмонии обострились старые проблемы со здоровьем.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

Питання не в Covid, питання в тому, що на фоні Covid й запалення легень пішли загострення тих старих хвороб, поранень, які в нього були. А поранення були дужі важки тоді стан був гораздо більш тяжкий, ніж зараз.

В мэрии не разглашают подробности лечения городского головы. О том, что Кернеса доставили именно в знаменитую немецкую клинику – Шарите, написал один из его друзей, российский олигарх Павел Фукс. И обнародовал кусочек видео, отснятого в самолете. Кстати, том самом, которым транспортировали в Шарите и отравленного российского оппозиционера Алексея Навального.

При этом в горсовете уверяют, что состояние мэра не помешает ему участвовать в выборах.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета

У блока Кернеса "Успешный Харьков" нет другого кандидата, кроме Геннадия Кернеса.

Заразился ли коронавирусом еще кто-то из городских чиновников, или тех, кто был в контакте с Кернесом, в мэрии не уточняют. Говорят, это медицинская тайна. И уверяют, что болезнь градоначальника на работу мэрии не повлияла, все Департаменты работают в штатном режиме.