Кернес не хочет объяснять, почему он игнорирует решение суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд

20 февраля 2019 г. 11:06
Автор: Марина Николаева
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Медиа  просили вчера, 19 февраля, Харьковский горсовет с вечера озвучить  позицию по ситуации в связи с определением Харьковского окружного админсуда  по поводу приостановления действия новых тарифов в метро и горэлектротранспорте, и ожидалось, что она может прозвучать на заседании Исполкома.

Однако Геннадий Кернес и его команда избежали встречи с прессой ввиду переноса заседания исполкома на 9.00 - при том, что пресс-служба горсовета сообщила об этом медиа в 10:32  - после окончания заседания исполкома.

Официальная формулировка : «В связи с проведением в Украине выборов и проверками избирательных участков заместителями городского головы заседание исполнительного комитета ХГС было перенесено на 9:00 20 февраля.

Напомним, вчера определением Харьковского окружного админсуда было приостановлено действие  новых тарифов на трамваи и троллейбусы в Харькове до рассмотрения дела по сути.

Такое же решение по обеспечению иска принято в суде по тарифам на метро, ​​которое снова стало по 5 гривен.

 

 

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