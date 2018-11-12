Кернес не приехал в Полтаву, назначена новая дата рассмотрения апелляции

12 ноября 2018 г. 11:31
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Сегодня, 12 ноября, мэр Харькова Геннадий Кернес не прибыл в Полтавский апелляционный суд на рассмотрение апелляции Генпрокуратуры на решение суда о закрытии уголовного дела в отношении его и его охранников.

Как сообщалось, в суд прибыли потерпевшие, а также адвокаты Геннадия Кернеса.

Суд открыл судебное заседание и, проверяя явку участников, выяснил, что Геннадий Кернес не смог прибыть в суд  в связи с тем, что он находится на больничном.

Об этом в заседании заявили его адвокаты, пообещав предоставить необходимую подтверждающую меддокументацию в следующее судебное заседание.

Также защитники мэра ходатайствовали о переносе даты судебного заседания.

Суд, посовещавшись на месте, определил дату следующего заседания – 25 ноября.

Начало – в 11:00.

 

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