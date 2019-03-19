Кернес не указал в декларации расходы на посещение элитного курорта в Италии - ХАЦ

Харьковский городской голова Геннадий Кернес опубликовал декларацию о доходах за 2018 год.

Документ был опубликован на сайте НАПК 18 марта.

В своей декларации харьковский мэр не указал расходы на свой VIP-отдых летом прошлого года в курортном городке Мерано, который находится на севере Италии.

Данный факт отметили активисты Харьковского антикоррупционного центра, изучив ежегодную декларацию мэра за 2018 год.

В июле 2018 году Харьковский антикоррупционный центр в своем расследовании сообщал, что мэр Харькова Геннадий Кернес вместе с давним другом, директором КП "Ритуал", Евгением Журавлевым, потратили на отдых в Италии минимум 6 миллионов гривен или более 6 своих годовых зарплат в 2018 году.

Для перелета на отдых был заказан чартер Bombardier Challenger 300.

Стоимость аренды самолета составляет 5 тысяч долларов за 1 час. Учитывая то, что минимальное время, на который можно арендовать частный самолет для такого перелета, составляет не менее суток, аренда чартера могла обойтись Геннадию Кернесу в 120 тысяч долларов, что превышает его 5 годовых заработных плат в 2017 году .Через 8 дней мэр Харькова вернулся с отдыха на том же чартерном самолете, которым он летал на отдых.

По данным СМИ, Кернес вместе с женой, охранниками, Евгением Журавлевым и его дочерью отдыхал в пятизвездочном «Palace Merano», который считается одним из самых престижных курортных отелей Северной Италии.

Недельное проживание в одноместном номере и Детокс-программа в этом отеле стоит 5390 евро.

Стоимость проживания одного человека в двухместном номере и Детокс-программа стоит 5145 евро.

Учитывая то, что расходы Кернеса на отдых в Италии превышают 50 прожиточных минимумов, он должен был их задекларировать, несмотря на то, собственные ли это были средства или, например, подарок.

Харьковский антикоррупционный обращался в НАПК по поводу расходов Харьковского городского головы на отдых в Мерано, но получил отказ в проведении полной проверки.

В своей декларации за 2018 год Геннадий Кернес указал 11 единиц наручных часов, а также два инвалидных кресла.

Кроме того, в 2018 году Кернес заработал 851370 гривен на основном месте работы, а также получил 18,2 миллиона дивидендов от компании "Финекс-Капитал", которая неоднократно выигрывала крупные тендеры от горсовета.

Наличными городской голова хранит 53185035 гривен, а также более 16 миллионов и $18,5 тысяч - на банковских счетах.