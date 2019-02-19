Кернес оказался на последнем месте среди коллег по уровню зарплаты

Харьковский городской голова Геннадий Кернес занял последнее место в рейтинге среди коллег по уровню зарплат.

Годовой оклад харьковского городского головы Геннадия Кернеса за 2018 год составил 130 тысяч гривен.

Об этом сообщила на своем сайте партия «ДемАльянс».

Активисты организации направили запросы о размере заработной платы мэров во все областные центры Украины (кроме оккупированных территорий).

По данным партии, в рейтинге зарплат мэров городов Украины Геннадий Кернес занимает последнее, 21-е место.

Первое место в рейтинге занял мэр Запорожья Владимир Буряк с годовой зарплатой в 840 тысяч гривен.

По данным, предоставленным организации, не все предоставили полные ответы.

В частности, Харьковский городской совет предоставил только оклад мэра, а доплаты, премии и надбавки признал персональными данными, что, по мнению активистов «ДемАльянса», было сделано неправомерно.

Как отметили в организации, размер средней заработной платы по городам Украины (кроме Киева) в открытых источниках они не нашли, поэтому использовали информацию о средних заработных платах по соответствующим областям.

«Справедливости ради отметим, что в рейтинге нет мэров Харькова, Черновцов и Луцка, поскольку мэрия Харькова не выполнила положения и предоставила только оклад мэра, а в двух других городах отсутствуют главы городов», - говорится на сайте «ДемАльянса».