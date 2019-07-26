 

Кернес ответил на петицию о реконструкции парка "Зеленый Гай"

26 июля 2019 г. 10:25
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В Харьковском горсовете рассмотрели электронную петицию о реконструкции парка «Зеленый Гай», которая собрала более 5000 подписей.

Поскольку территория парка в перспективе рассматривается как тихая зона отдыха, установка новых аттракционов не планируется.

Об этом говорится в опубликованном на сайте горсовета ответе мэра Харькова Геннадия Кернеса на данную петицию.

Как отмечается, в рамках текущего содержания парка выполняются регламентные работы: вывоз мусора, уборка территории. В 2018 году было восстановлено наружное освещение на центральной аллее, отремонтированы лавки, организована охрана парка, установлены новые контейнеры для сбора мусора, а также демонтированы аттракционы, непригодные для эксплуатации.

По словам Кернеса, проектная документация на указанные работы находится на стадии разработки, предусматривающей, в частности,  установление детской площадки с песчаным покрытием, площадки для выгула собак, восстановление парковых дорожек и установка урн.

«После разработки и согласования проектной документации в полном объеме в соответствии с действующим законодательством планируется выполнение монтажно-строительных работ на вышеупомянутом объекте», - сказано в ответе.

 

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