Харьковский городской голова Геннадий Кернес подал декларацию о доходах за 2019 год.

Соответствующий электронный документ был опубликован на сайте НАПК.

Как и в поданных за прошлые периоды, в декларации о доходах за 2019 год указывается, что Кернес с 2002 года арендует 7 кв.м в жилом доме, а также - с июля 2012 года - комнату площадью 57,3 кв.м в гостинице "Националь".

Кроме того, Кернес указал имеющуюся у него в собственности коллекцию часов известных марок, таких как Patek Phillipe, Rolex, F.P.Journe, Cedrik Johner, Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet и Franck Muller, а также инвалидную коляску с электроприводом стоимостью 101,6 тыс. грн.

Согласно данным в декларации, Геннадий Кернес имеет 10 акций стоимостью по 0,25 грн АК "Харьковоблэнерго", 10 акций по 0,2 грн ЧАО "Харьковэнергосбыт", 7000 инвестиционных сертификатов по 1 тыс. грн ООО "Компания по управлению активами" Финэкс-Капитал ".

Также в декларации мэра Харькова указаны следующие доходы за 2019 год: зарплата мэра - 1150000 грн, дивиденды в "Фнекс-капитал" - 18900000 грн и почти 9 тыс. грн процентов в двух банках.

Наличными Кернес задекларировал 64 миллиона гривен.

Кроме этого, в АО "Скай Банк" Геннадий Кернес имеет 16,9 млн. грн. Также на банковских счетах Кернеса имеется 431,2 тыс. грн и 17,5 тыс. долларов.

Также в декларации указаны расходы мэра на медицинские услуги в Германии на общую сумму 1 млн 837 тыс. грн.