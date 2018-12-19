Кернес покинул заседание сессии горсовета

19 декабря 2018 г. 11:50
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес покинул заседание сессии горсовета, сославшись на встречу.

Также мэр попросил присутствующих «слушаться» секретаря горсовета Александра Новака, отметив, что он «тоже член команды».

Напомним, двадцать четвертая сессия Харьковского городского совета сегодня началась с задержкой около 40 минут.

Заседание было запланировано на 10 часов утра, и вести его должен был сам городской голова, однако вместо него заседание сессии открыл секретарь горсовета Александр Новак.

 

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