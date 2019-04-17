Кернес пообещал "спустить три шкуры" с харьковского чиновника за выбоины на дорогах

17 апреля 2019 г. 12:17
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал “спустить три шкуры” с директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимира Чумакова.

Об этом он сказал на сессии горсовета в ответ на заявление депутат горсовета Игоря Черняка о том, что на месте прошлогоднего ремонта на улице Краснодарской образовались выбоины.

«Я с Чумакова спущу три шкуры, если на Краснодарской выбоины!» - прокомментировал Кернес заявление активиста.

Также Кернес дал директору департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимиру Чумакову три дня на проверку информации,  отправив чиновника на инспекцию дороги на данном участке.

 

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