Кернес пообещал "спустить три шкуры" с харьковского чиновника за выбоины на дорогах

Харьковский городской голова Геннадий Кернес пообещал “спустить три шкуры” с директора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимира Чумакова.

Об этом он сказал на сессии горсовета в ответ на заявление депутат горсовета Игоря Черняка о том, что на месте прошлогоднего ремонта на улице Краснодарской образовались выбоины.

«Я с Чумакова спущу три шкуры, если на Краснодарской выбоины!» - прокомментировал Кернес заявление активиста.

Также Кернес дал директору департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Владимиру Чумакову три дня на проверку информации, отправив чиновника на инспекцию дороги на данном участке.