Кернес попал в Топ-20 людей, которыми интересовались украинцы в 2020 году

11 декабря 2020 г. 12:56
Источник: Укринформ
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Геннадий Кернес, Алексей Навальный, Джо Байден, Александр Лукашенко, Михаил Ефремов, Моргенштерн, Билли Айлиш - информацию о них чаще всего искали через Google Украина.

Еще одна десятка самых частых поисков - траурная. Это те, кого, в отличие от первой, "живой" топ-десятки, искали по печальной причине - десять известных людей, смерть которых в 2020 году побудила украинских пользователей интернета узнать о них больше: актер Борис Клюев, баскетболист Коби Брайант, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона, актер Чедвик Боузман, актер Армен Джигарханян, блогер Настя Тропицель, афроамериканец, погибший при задержании полицией в США Джордж Флойд, актер Шон Коннери, певица Валентина Легкоступова.

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