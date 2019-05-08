Кернес поздравил харьковских ветеранов с Днем памяти и Днем Победы

Обращение мэра Харькова Геннадия Кернеса ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне

"День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – важное для Харькова время. Оно дано нам для того, чтоб еще раз осмыслить уроки истории и отличить сиюминутное от вечного. 74 года назад был побежден, наверное, самый страшный режим, который можно представить. Нацизм унес десятки миллионов жизней, все его действия и планы были абсолютно бесчеловечны. Советская армия и ее союзники освободили Европу и спасли для будущих поколений ", - подчеркнул городской голова в своем поздравлении.

По его словам, здесь не о чем спорить, это аксиома: мы всегда будем помнить о жертвах, почитать героев, живых и павших, и вечно благодарить победителей.

Городской голова обратился к ветеранам - участникам боевых действий и партизанского движения, бывшим узникам концлагарей и детям войны: "Примите самые сердечные поздравления и благодарность за ваш великий подвиг на фронте и в послевоенной жизни. За то, что две трети века на нашей земле рождаются дети, мы живем в свободной стране. Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, думаю, все становится на места. Вы защищали Родину, родных, наше будущее. И по праву называетесь победителями. И вам - только слава, поклон и почет".

Кернес пожелал ветеранам здоровья и сил, а также чтобы рядом всегда были близкие, семейное тепло и радовали внуки и правнуки. Здоровья и Божией помощи, чтоб все было благополучно.

"Вечная память и вечная слава героям. С Днем Победы!" - отметил он.