Кернес приехал в Полтаву на рассмотрение апелляции по его делу - заседание онлайн

Сегодня, 18 октября, в Полтавском апелляционном суде в 11 часов началось судебное заседание по делу харьковского мэра Геннадия Кернеса и его охранников Блинника Виталия и Смицкого Евгения.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

На заседании рассматривают апелляции прокуратуры и потерпевших по делу на его закрытие судом Полтавы.

Сегодня Геннадий Кернес впервые явился в апелляционный суд.

До этого дело неоднократно переносили по разным причинам.

Напомним, 10 августа 2018 Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинников и Евгения Смицкого как отказ от обвинения, и закрыл уголовное производство.

Прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу по ч. 1 ст. 375 УК Украины.

Позже, в конце июля текущего года, Высший Совет правосудия отправил судью Антонова в отставку.

За ходом сегодняшнего рассмотрения данного дела в апелляционной инстанции можно следить в режиме онлайн.