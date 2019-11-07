Кернес прокомментировал представление нового главы ХОГА Зеленским во время его визита в Харьков

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обиделся на то, что его не пригласили на представление нового главы Харьковской обладминистрации в ходе визита в Харьков президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 6 ноября на Харьковском авиазаводе Президент провел совещание по работе «Укроборонпрома», где представил нового главу области.

Свой комментарий по данному поводу он опубликовал в соцсетях.

«На этом представлении в зале не было мэра Харькова, не было глав государственных районных администраций и районных администраций Харькова, также отсутствовали ректоры учебных учреждений, и депутатов областного совета, с которыми главе области предстоит работать. Зато зал, рассчитанный на 250 мест, был забит людьми, которые любят и умеют присасываться к любой власти. Людьми, которые рубили лес до первого визита Президента в Харьков, и продолжают рубить его по сей день. Такой состав присутствующих неудивителен, поскольку организацией этого совещания занималась бывшая губернатор области», - отметил Кернес. - Я не напрашиваюсь на встречи с Президентом, но считаю, что такой состав совещания и представления нового губернатора не вписывается в логику, которую проповедует Президент с точки зрения децентрализации и значения Харькова, как второго города Украины.

Относительно нового губернатора. Мне было удивительно слышать его слова, что «Харьков – это отдельное государство». Хочу напомнить новопредставленному главе области – Харьков является неотъемлемой частью Украины. С учетом этого, предлагаю новоиспеченному губернатору встать перед зеркалом, снять с головы корону властителя несостоявшегося «отдельного государства» и подумать о том, что полезного он может сделать на посту главы облгосадминистрации для региона».

Так же Кернес обратился к Президенту Украины.

«Уважаемый Владимир Александрович! Когда Вас информируют, что в Харькове есть проблемы с отоплением и горячей водой, хочу доложить Вам и привести несколько цифр. В городе на 100 процентов подключена социальная сфера, включая больницы, детские сады, школы и т.д. На 92 процента отапливается жилой фонд и работы по включению остальных домов – ведутся круглые сутки. Из более, чем 7 000 жилых домов коммунальной собственности, на день Вашего приезда в Харьков горячая вода отсутствовала лишь в 420 домах. Она там появится в течение нескольких дней, так как ведутся технологические процессы. Смею утверждать, что из всех крупных городов Украины, Харьков входит в отопительный сезон качественно и в рамках технологических процессов. И уж точно лучше Харьковской области, вверенной Вами новому губернатору: в Купянске у детей, например, вынужденные каникулы из-за холодных батарей в школах, а в поселке Чкаловском Чугуевского района вообще объявлено чрезвычайное положение из-за ситуации с подачей тепла.

Теперь относительно Вашего общения с «народом» у проходных Авиазавода и завода им. Малышева. Владимир Александрович, Вас ввели в заблуждение – это были «активисты» и псевдо-предприниматели рынка «Барабашово» хорошо известные в Харькове тем, что за деньги любой желающий может их нанять для участия в любом пикете «против всего хорошего», чтобы сделать хуже. И не показалась ли Вам, Владимир Александрович, странной одна деталь? У стен областной государственной администрации Вас ждали несколько сот таких же проплаченных активистов, организованных, судя по всему, теми же людьми, что организовывали и совещание, чтобы устроить Вам «коридор позора», как в Тернополе? И только «активисты» и псевдо-торговцы «Барабашово» точно знали во сколько именно и у какой заводской проходной можно будет с Вами пообщаться.

Вы проводили совещание по теме работы «Укроборонпрома». Но рынок «Барабашово» - не работает над укреплением обороноспособности страны. Руководство рынка 24 часа в сутки занято грабежом предпринимателей их рынка. И то, что они вывели на проплаченный пикет якобы «предпринимателей» говорит о том, что они очень боятся, что новая дорога будет построена.

Хочу так же отметить, что пробивка дороги от Салтовского жилмассива к центру была предусмотрена всеми Генеральными планами города Харькова – в 1953, 1986, 2004 и 2013 годах. В рамках полномочий Харьковского городского головы хочу ответить очень просто – я построю эту дорогу, а все незаконно обустроенные торговые павильоны рынка «Барабашово», которые попадут в границы красных линий этой дороги, будут снесены в полном соответствии с украинским законодательством. При этом интересы обманутых собственником и руководством рынка «Барабашово» предпринимателей будут защищены. Им будут предоставлены новые, современные торговые павильоны, а арендная плата за них будет в разы меньшей, чем они вынуждены платить сейчас. К тому же, эти деньги пойдут в бюджет города, а не в карманы вороватых менеджеров частного рынка.

Уважаемый Владимир Александрович! Я искренне желаю Вам успехов в Вашей нелегкой работе на посту Президента Украины.

Новому главе Харьковской областной государственной администрации я желаю для начала разобраться в том, что же на самом деле происходит в регионе, и только потом делать выводы и расставлять акценты» - написал Кернес.