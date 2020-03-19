Кернес рассказал, что в городе 22 больных проверяют на коронавирус

19 марта 2020 г. 14:39
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам мэра Харькова, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.

"По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности", - написал градоначальник.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.