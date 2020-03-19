Кернес рассказал, что в городе 22 больных проверяют на коронавирус

Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус. Об этом он написал в своем Telegram.

По словам мэра Харькова, в ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности.

"По коронавирусу, данные на сегодня: 22 человека в городе под подозрением, они изолированы и под наблюдением врачей. Ни одного подтвержденного случая нет. В ночь с субботы на воскресенье в город прибудут 200 тысяч комплектов тестов, все медучреждения переведены в состояние готовности", - написал градоначальник.