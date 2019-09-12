Кернес так и не нашел времени для встречи с предпринимателями "Барабашово"

Несмотря на несколько тысяч подписей под обращением к Геннадию Кернесу от предпринимателей «Барабашово», харьковский городской голова не нашел времени для встречи и перепоручил общение с представителями бизнеса директору Департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета Виктории Китайгородской.

Об этом стало известно от представителей харьковской городской организации "Профсоюзы частных предпринимателей торгового центра возле ст. Ак. Барабашова".

По сведениям активистов, встреча состоялась 10 сентября. От предпринимателей торгового центра во встрече приняли представители крупнейших профсоюзных, общественных объединений, землячеств и объединений национальных обществ, охватывающих более 80% всех предпринимателей «Барабашово».

Во время встречи предприниматели выразили обеспокоенность, что в Харьковском городском совете при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью торгового центра, упорно не желают считаться с мнением подавляющего большинства предпринимателей «Барабашово», ориентируясь только на мнение двух десятков представителей так называемых "инициативных групп ". В качестве примера предприниматели напомнили, что никого из Совета Предпринимателей - консультативно-представительного органа всех торговых площадок - не пустили на заседание рабочей группы по вопросам «Барабашово». Вместо этого позицию 15000 представителей бизнеса пытались представлять люди, среди которых не все даже были предпринимателями.

Виктория Китайгородская отметила, что члены Совета Предпринимателей ТЦ "Барабашово" не были приглашены к участию в рабочей группе, поскольку вроде "не высказывали желания и не обращались письменно с просьбой включить в состав рабочей группы". В свою очередь представители торгового центра напомнили, что Совет Предпринимателей, которую они представляют, как раз и была создан еще в 2014 году распоряжением городского головы с целью решения всех острых и насущных вопросов, отметив, что привлечение псевдоактивистов как представителей предпринимателей считают необоснованным и политически мотивированным.

Волновало предпринимателей и вопросы работы на "Барабашово" КП "Современное Город". Многие представители бизнеса видят в этом начало рейдерского захвата "Барабашово".

Как считают представители бизнеса, передача вопросам управления частью торговых объектов коммунальному предприятию выглядит нерационально на фоне того, что подавляющее большинство коммунальных предприятий города на сегодняшний день - убыточны. Впрочем, Китайгородская отметила, что коммунального управления рынками на сегодняшний день нет. Все рынки - Центральный, Сумской, возле ст. метро Героев Труда и другие - в частном управлении.

"У нас в городе 53 торговых площадки. И среди них коммунальных - ни одной", - заявила Китайгородская.

Более чем полуторачасовая встреча представителей торгового центра «Барабашово» с Китайгородской закончилась согласованию целого ряда вопросов, руководитель департамента пообещала передать Харьковскому городскому голове. Однако в какие сроки мэр сможет встретиться с предпринимателями, уточнить не смогла.