Кернес требует взять под охрану монументы и братские могилы борцов с фашизмом

В ночь на воскресенье в Харькове на проспекте Петра Григоренко неизвестные демонтировали бюст маршала СССР Георгия Жукова.

В отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области сообщили, что никаких заявлений об инциденте в полицию не поступало.

Бюст маршалу уже восстановлен.

Об этом сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

"Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлен...", - написал городской голова на своей странице в Facebook.

Он также заявил, что потребует от полиции взять под охрану все памятники и братские могилы тех, кто боролся с фашизмом.

"Со своей стороны я обращусь к руководству местной полиции, чтоб они все-таки не дали возможности горе-"патриотам" испортить харьковчанам приближающиеся День памяти и примирения и День победы. Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом", - написал Геннадий Кернес.