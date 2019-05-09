Кернес заявил, что в Украине «не война, а противостояние»

09 мая 2019 г. 14:00
Автор: Андрей Несмиян
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в Украине - не война, а противостояние.

Об этом он заявил сегодня, 9 мая, в своем комментарии о сносе палатки волонтеров «Все для перемоги!», которая установлена на площади Свободы.

Геннадий Кернес, мэр Харькова
 

- Значит, этой палатке не место на площади Свободы - В державі, де іде війна? - В державі, де іде не війна, а протистояння - це по-перше. А по-друге: новий президент – він, як каже - ми маємо принести мир. Так что мы должны убрать с глаз долой то, что напоминает войну.

 

Напомним, палатка волонтеров "Все для перемоги!" была установлена на площади Свободы в центре Харькова в 2014 году.

Она является одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи бойцам АТО и ООС, которые сейчас несут службу на Донбассе.

Также она является местом для встреч проукраинских активистов.

как сообщалось, вчера, 8 мая, на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о сносе данной палатки волонтеров, которая менее чем за сутки уже набрала более 5 тысяч подписей.

Видео: 

Кернес заявил, что в Украине «не война, а противостояние»

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