Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что в Украине - не война, а противостояние.

Об этом он заявил сегодня, 9 мая, в своем комментарии о сносе палатки волонтеров «Все для перемоги!», которая установлена на площади Свободы.

Геннадий Кернес, мэр Харькова



- Значит, этой палатке не место на площади Свободы - В державі, де іде війна? - В державі, де іде не війна, а протистояння - це по-перше. А по-друге: новий президент – він, як каже - ми маємо принести мир. Так что мы должны убрать с глаз долой то, что напоминает войну.

Напомним, палатка волонтеров "Все для перемоги!" была установлена на площади Свободы в центре Харькова в 2014 году.

Она является одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи бойцам АТО и ООС, которые сейчас несут службу на Донбассе.

Также она является местом для встреч проукраинских активистов.

как сообщалось, вчера, 8 мая, на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о сносе данной палатки волонтеров, которая менее чем за сутки уже набрала более 5 тысяч подписей.