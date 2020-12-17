Кернеса будут отпевать в Свято-Благовещенском соборе - Терехов (видео)

Геннадия Кернеса будут отпевать в харьковском Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов на совещании в горсовете, которое состоялось в Харьковском горсовете в связи со смертью мэра.

"Отпевание Геннадия Адольфовича — Благовещенский собор. Я уже переговорил по этому вопросу. ХНАТОБ - процедуру прощания будем делать у вас на территории... Мы ожидаем огромное количество людей. Нам нужно сделать так, чтобы мы выполнили все карантинные требования", — сказал Терехов на совещании по вопросам организации захоронения.

Также, по информации Терехова, церемония прощания с мэром Харькова будет проходить в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета (ХНАТОБ). Она продлится около четырех часов.

Похоронят Геннадия Кернеса на Аллее почетных граждан.

"Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане. Такое решение мы приняли вместе с семьей Геннадия Адольфовича. Все будет сделано для того, чтобы провести в последний путь достойно", — рассказал Терехов.