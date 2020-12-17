Кернеса похоронят в Харькове - Терехов

Харьковского городского голову Геннадия Кернеса, который умер от осложнений коронавирусной болезни, похоронят в Харькове в начале следующей недели. Об этом рассказал его заместитель Игорь Терехов во время эфира на телеканале ZIK.

"Я в 14:00 буду проводить большое совещание по организации похорон в городе Харькове. Могу вам сказать, что похороны ориентировочно будут или в понедельник (21 декабря - ред.), или во вторник (22 декабря - ред.) - все зависит от того, как немецкие власти все оформят", - заявил Терехов.

Похороны планируют провести таким образом, чтобы все желающие могли попрощаться с Кернесом.

Напомним, на выборах 25 октября за Кернеса проголосовали 60,34% избирателей и в третий раз выбрали его Харьковским городским головой. Он должен был принести присягу вместе с новоизбранными депутатами городской рады, однако к 9 декабря Кернес приехать не успел.

В сентябре его увезли из Харькова в Берлин, где его госпитализировали в клинику “Шарите”. С 23 августа мэр не появлялся на публике, не записывал видеообращений. По данным ZN.UA, Кернес на фоне коронавируса перенес инсульт.

Вскоре его друг Павел Фукс сообщил, что у Кернеса ухудшилось состояние здоровья - у него полностью отказала вторая почка.

Ночью 17 декабря стало известно, что Геннадий Кернес умер.