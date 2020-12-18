Кернеса похоронят в среду на кладбище в центре города

Вечная память.

Со вчерашнего дня в фойе на первом этаже Харьковского городского совета установили портрет Кернеса и вывесили некролог, а двери открыли для всех желающих принести цветы.

Лидия, харьковчанка:

Я болела с ним вместе коронавирусом. Лежала в 25-й больнице, но я взяла паспорт, пошла и проголосовала за него. Больная, страшно больная. Ну, вот так сложилось. Жаль, жаль, жаль, от всей души жаль.

На сайте Президента Украины уже даже зарегистрировали петицию о том, что умершему надо присвоить звание Героя Украины. А в сети распространяются предложения по установлению памятника Кернесу и названия в его честь улицы. На зданиях приспущены государственные флаги, объявлен трехдневный траур.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связям с общественностью:

У місті Харкові вже оголошено триденну жалобу, 17, 18, 19. За цей час, я сподіваюсь, всі формальності юридичні в Німеччині будуть. Там, на жаль, сьогодні почався повний нокдаун.

Правда, сегодня в мэрии объяснили, траур будет не три дня подряд - в четверг и пятницу, а затем в день похорон Геннадия Кернеса. А вот 19 декабря, в день Святого Николая на площади откроют главную елку города. К празднику в школах и детсадах начали срочно раздавать детям сладкие подарки от умершего.

Катерина Святец, мама:

Мои дети учатся в частной дистанционной школе и сегодня, когда я делала уроки с младшим, я увидела, что на сайте есть приглашение родителям харьковчанам приехать забрать новогодние подарки. Там была фотография конфет, которые раздают во всех остальных школах. То есть, это конфеты, маркированые фамилией Кернес, Терехов.

Ориентировочно, самолет с телом Кернеса в Харьков прибудет 21 декабря, а похоронят мэра в среду, 23 декабря. Прощаться с мэром будут в Харьковском академическом театре оперы и балета. Сегодня с утра коммунальщики убирают и расчищают тротуары возле здания.

– З якої години ви тут працюєте? – З години сьомої.

Само же захоронение планируется на втором городском кладбище, которое находится по улице Пушкинской. Сегодня утром там также убирали территорию и посыпали скользкие дорожки. Однако, директор кладбища по телефону рассказал, что они пока еще не начали готовиться к похоронам. Между тем, в сети стали появляться сообщения о том, что бюджетников, в первую очередь, учителей и воспитателей, несмотря на карантин, заставляют явиться на церемонию прощания с Кернесом.