Кернеса увековечат, но попозже - решение горсовета

Несколько десятков горожан пришли сегодня к стенам мэрии протестовать против увековечения памяти Геннадия Кернеса.

В честь покойного в муниципалитете предлагали установить памятник, переименовать станцию ​​метро и пр.

Накануне в пабликах даже появилась информация, что название изменит проспект Науки, в ответ на что Академия наук высшей школы Украины выступила с заявлением против. Да и местные жители не в восторге от такой перспективы.

Й без Геннадія Кернеса було достаньо тих, хто для Харкова богато зробив, а Кернеса я вважаю неоднозначною людиною. Тому прейменування в його честь центральних вулиць.

Переименовывать улицу, которая никак не связана с декоммунизацией, которую недавно уже переименовывали, - это просто отмывание денег.

Денис, харьковчанин

Я бы не переименовывал, там вон Одесская строится, или парк, потому что он в него больше вложил, чем проспект Науки

Вопрос увековечения памяти Кернеса был первым сегодня на сессии. Но никакого решения по конкретному переименованию депутаты не приняли. Оказалось, что нормативные документы пока не позволяют даже присвоить ему звание почетного, ведь умершим оно не присваивается. И депутаты просили не торопиться.

Денис Невядомский, депутат горсовета

Нет еще сорока дней, а мы кидаемся увековечивать, это не по-христиански как-то, давайте - какое-то время пройдет, чтобы мы могли оценить в контексте и депутаты могли понять, каким образом будем увековечивать эту память. Мы не против, но это должно быть похоже на сектантство.

Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова

Мы сегодня юридически проработаем определенные моменты, потом это обсудим и на депутатских моментах, и примем все взвешенные решения здесь, в сессионном зале.

Поэтому фактически увековечение Кернеса отложили в лучшем случае до следующей сессии, когда юристы приведут документы в порядок.