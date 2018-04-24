Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новорожденного сына

В Великобритании Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, и ее муж принц Уильям показали новорожденного сына, передает BBC.

Супруги приветствовали журналистов на крыльце больницы Святой Марии в Паддингтоне, где герцогиня родила и обоих старших детей.

На вопрос об имени ребенка принц Уильям ответил: "Вы скоро его узнаете".

Самыми популярными именами среди ставок в букмекерских конторах являются Артур, Альберт, Фредерик, Джеймс и Филипп.

Ребенок станет пятым в очереди престолонаследования, заняв место после своего дедушки, принца Уэльского Чарльза, отца - принца Уильяма, а также старших брата и сестры.

Одновременно с этим он отодвинет в очереди своего дядю, принца Гарри, сместив его на 6-е место в очереди.