 

"Kharkiv Avia Fest 2019" - авиаслет, парад техники и высший пилотаж

31 августа 2019 г. 15:51
Автор: Наталья Белокудря
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День авиации в Украине в Харькове отмечают на Авиафестивале.

Это грандиозное шоу, которое вот уже шесть лет подряд собирает десятки тысяч зрителей.

В течении двух дней состоятся показательные выступления парашютистов, парад авиатехники, высший пилотаж при участии летчиков со всей страны .

В этом году впервые в Украине на авиашоу демонстрируют самолет-амфибию из Америки, круизный лайнер, который собрали вручную как конструктор «лего», и новинка сезона -  электросамолет, который летает с помощью батареек.

 

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