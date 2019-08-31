"Kharkiv Avia Fest 2019" - авиаслет, парад техники и высший пилотаж

День авиации в Украине в Харькове отмечают на Авиафестивале.

Это грандиозное шоу, которое вот уже шесть лет подряд собирает десятки тысяч зрителей.

В течении двух дней состоятся показательные выступления парашютистов, парад авиатехники, высший пилотаж при участии летчиков со всей страны .

В этом году впервые в Украине на авиашоу демонстрируют самолет-амфибию из Америки, круизный лайнер, который собрали вручную как конструктор «лего», и новинка сезона - электросамолет, который летает с помощью батареек.