Киберполиция будет искать псевдоминеров. Комментарии силовиков о минированиях

25 апреля 2019 г. 14:06
Автор: Наталья Белокудря
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Новый глава полиции Харькова Валерий Сокуренко сообщил, что правоохранительные подразделения реагируют на каждое сообщение о заминировании. Для полиции нет понятия "фейковые заминирования", каждый раз все службы должны реагировать по-настоящему, потому что это безопасность граждан. Чтобы разыскать минеров, подключат киберполицию, сказал генерал. 

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми підключимо підрозділи кіберполіції для того, щоб все-таки виявляти той контент, хто займається такими речами, хто такі повідомлення дає -  реагувати будемо миттєво.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил - сообщения о минировании в последнее время приходят по электронной почте. И это усложняет поиски. Князев заявил, что в этих делах трудно не только искать преступников, а и считать убытки причиненные псевдоминированиями, ведь, например, кто пострадал в торговом центре - это владелец здания, арендаторы, субарендаторы - неизвестно. Поэтому правоохранители работают и в правовом поле, чтобы внести изменения в Уголовный кодекс, относительно наказаний за фейковые минирования. 

Сергей Князев, председатель Национальной полиции Украины:

Є специфіка розслідування таких проваджень, вони складні за часом, за збором речових доказів, щодо пред'явлення обвинувачень, бо дуже важко обраховувати збитки, бо прямі збитки не можуть даже порахувати ті підприємства, що є об'єктами цих злочинів.

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