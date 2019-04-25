Киберполиция будет искать псевдоминеров. Комментарии силовиков о минированиях

Новый глава полиции Харькова Валерий Сокуренко сообщил, что правоохранительные подразделения реагируют на каждое сообщение о заминировании. Для полиции нет понятия "фейковые заминирования", каждый раз все службы должны реагировать по-настоящему, потому что это безопасность граждан. Чтобы разыскать минеров, подключат киберполицию, сказал генерал.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области:

Ми підключимо підрозділи кіберполіції для того, щоб все-таки виявляти той контент, хто займається такими речами, хто такі повідомлення дає - реагувати будемо миттєво.

В свою очередь председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил - сообщения о минировании в последнее время приходят по электронной почте. И это усложняет поиски. Князев заявил, что в этих делах трудно не только искать преступников, а и считать убытки причиненные псевдоминированиями, ведь, например, кто пострадал в торговом центре - это владелец здания, арендаторы, субарендаторы - неизвестно. Поэтому правоохранители работают и в правовом поле, чтобы внести изменения в Уголовный кодекс, относительно наказаний за фейковые минирования.

Сергей Князев, председатель Национальной полиции Украины: